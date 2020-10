WHO tippteadlane avaldas, kes võivad koroonavaktsiini oodata 2022. aastani

Tunnustatud teadlane Soumya Swaminathan on andnud suure panuse tuberkuloosi ja HIV uuringutesse.

Noored terved inimesed peavad olema valmis ootama üle aasta, et saada end vaktsineerida uue koronaviiruse vastu, ütles Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) juhtivteadlane Soumya Swaminathan, kes on teenekas tuberkuloosi ja HIV uurija.