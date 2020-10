Tööandja ravikindlustus aitab hambaarstile ja vaktsineerima

Tellijale

Kaks aastat tagasi kehtestatud maksusoodustus võimaldab tööandjal teha ravikindlustuslepingu erisoodustusmaksuta kuni 100 euro ulatuses kvartalis iga töötaja kohta. Tänu sellele on tervisekindlustus hüppeliselt kasvanud – selle on teinud 230 tööandjat kokku 7600 töötajale, nendib Varblane.

Levinumad tervisekindlustuse juhtumid

«Enim kasutatakse tervisekindlustust hambaraviks. Seda hüvitab riiklik ravikindlustus väga vähe ja selle vastu on suurim huvi. Teisel kohal on tasuline eriarstiabi, mis võimaldab minna eriarstide vastuvõtule ilma perearsti saatekirjata. Tervisekindlustus hüvitab ka uuringuid ja analüüse, kui need on vajalikud,» selgitab Varblane.

Enim käiakse nahaarsti juures, näiteks sünnimärkide kontrollis. Samuti minnakse Varblase sõnul naistearsti juurde günekoloogiliste probleemidega ning ortopeedi juurde liigeste- ja seljavaluga. «Üha enam kasvab aga profülaktiline tervisekontroll, kus ilma meditsiiniliste näidustusteta tehakse erinevaid terviseuuringuid, näiteks koormusteste, toidutalumatuse teste ja muid tervisekontrolli analüüse. Nii on võimalik avastada tervises kõrvalekaldeid juba varases staadiumis.»

Taastusravi ja vaktsineerimine

Kui tervisekindlustuse paketti on valitud vaktsineerimise, prillide ja kontaktläätsede kulu, siis kasutatakse ka need võimalused üldjuhul hüvitispiirini ära. Taastusravi puhul on enim kasutust leidnud füsioteraapia, kiropraktiku ja massaaži teenused.

Viimasel ajal on märgata, et enamik ettevõtjaid soovivad oma töötajatele tervisekindlustust koos psühholoogilise nõustamise kaitsega. «Tänases olukorras on kahtlemata tegemist vajaliku teenusega, kuna inimesed töötavad teistsuguse töökorraldusega või paljudel juhtudel ka kodukontorites,» tõdeb Varblane.