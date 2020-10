Need tunnused viitavad haigusele, mida võib Eestis enda teadmata põdeda ligi 60 000 inimest

I tüüpi diabeet vallandub tavaliselt lapse- ja noorukieas ning vajab eluaegset insuliinravi. Tavaliselt on täiskasvanueas algava II tüüpi diabeedi tekkepõhjuseks insuliini mõju nõrgenemine organismis (insuliinresistentsus) või insuliini eritumise häire või mõlemad, vahendab ajakiri Tervise Meeter.

«Teise tüübi diabeetik on enamasti ülekaalus, keskkeha rasvumusega, ja tema vererõhk või vere rasvanäitajad on kõrgenenud. Teised riskitegurid on näiteks pärilikkus, kõrge vanus, vähene kehaline aktiivsus või pikemat aega jätkunud koormav stress. Haiguse põhjuseks võib olla ka mingi haigus või teatud haiguste ravis kasutatud ravimid,» selgitab Eesti Diabeediliidu juhataja Ulvi Tammer-Jäätes.