Popov: pärast vaheaega võiksid Tallinna koolid lõpetada distantsõppe

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul otsustab Tallinn sel nädalal, kas ka pärast koolivaheaega peavad alates 8. klassidest õpilased olema nädalas ühe päeva kodusel õppel. Terviseameti kriisistaabi juht Arkadi Popov leiab, et praegu on olukord stabiilne ning distantsõpet võiks kaaluda ainult regioonides, kus koroonaviirusega nakatumine on laialdasem.

«See on üks nendest meetmetest, mida rakendatakse selleks, et vähendada laste klassis koosviibimist. Kui me räägime nakatunud regioonidest, siis võib seda kaalutleda, eriti suurtes koolides, kus ei ole teisiti võimalik saavutada efektiivset profülaktikat, aga pigem ma ütleksin, et see võiks olla erand kui üldine reegel.»