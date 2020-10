Psühholoog soovitab: kriisi ajal aitab vaimset tervist hoida looduses viibimine

Vaimse tervise teemasid kajastava veebilehe Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa rääkis ERR -ile, et tänavu on paljud inimesed olnud tugevas muutuste tuules ja pidanud palju kohanema.

«Kui see stress ei maandu ja on kogu aeg üleval ja keerab vinti peale, siis võib vaimse tervise raskusi vallanduda,» sõnas Oidermaa ja lisas, et oluline on teadlikult võtta aega nii lähedastega koos olemiseks kui ka värskes õhus liikumiseks ja looduses olemiseks.