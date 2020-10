Tervise lühiuudised

California Ülikooli teadlaste uuringust selgus, et apaatsetel inimestel on suurem risk dementsuse tekkeks. Apaatsetel inimestel puudub sageli huvi ümbritseva maailma vastu, neil tekib soov loobuda tavapärastest tegevustest, napib energiat ja emotsioone.Teadlased jälgisid 2000 osalejat üheksa aasta jooksul ja leidsid, et suurenenud dementsusriskiga olid raske apaatiaga inimesed. Juba uuringu alguses seostati süvenenud apaatiaga halvemat mälu ja aeglustunud mõtlemist. 381 vabatahtlikul arenes välja dementsus ning need inimesed kuulusid eranditult raske apaatiatasemega inimeste gruppi. Uuringu tulemused toetavad asjaolu, et elustiil võib mõjutada dementsuse riski, ning suurem huvi maailmas toimuva vastu ja aktiivne eluviis aitavad säilitada mälu ja hoida mõttetegevuse ärksana pikemate aastate vältel. neurology.org