Selgus esimene dementsussõbraliku hoolekandeasutuse märgise saaja

«Pälvida esimesena Eestis dementsussõbraliku hoolekandeasutuse märgis, on suur tunnustus,» sõnas Benita Kodu juhatuse liige Marilin Vaksman. «Soovime, et meie elanikud tunneksid ennast koduselt ja neil oleks samas tagatud piisav iseseisvus, väärikus ja turvalisus.» Selleks, et olla jätkuvalt tunnustuse väärilised, pööratakse asutuses suurt tähelepanu personali koolitamisele ning panustatakse keskkonna ja teenuste arendamisse.