Teadlased avaldasid koroonaviiruse leviku tõkestamise võimaliku võtmeteguri

Väljaandes Environmental International avaldatud uurimustöö 36-liikmelises teadlasterühmas esindas Eesti teadlasi Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergiahoonete uurimisrühma juht professor Jarek Kurnitski. Tema sõnul on mitmed rahvusvahelised uuringud tõestanud, et koroonaviirusosakesed levivad aerosoolidena väga edukalt õhu kaudu just halvasti ventileeritud ruumides, vahendab Novaator.