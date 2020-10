Kogeluse teadlikustamise päeva tähistatakse tasuta filmiõhtuga

Film jälgib viit 9-18 aastast Ameerika noort, kes kogelevad. Kiusamist ja stigmatiseerimist kogenud noored kohtuvad New Yorgis kogeluse ühingu mängulises kunstiprogrammis. Kursusel osalevad noored, kellest osa on olnud enesetapu äärel, teised elus tagasi tõmbunud, väsinud sujuva kõne otsimisest, sotsiaalsest survest mitte kogeleda või on lihtsalt otsustanud vaikida. Aasta kestva programmi jooksul näeme noorte uskumatut muutumist ning seda, mis toimub, kui nad saavad aru, et kogelemine on okei.