Teadlased leidsid Alzheimeri tõvele lahenduse külma vee abil

Nüüd tulid aga teadlastele appi ujujad, kes olid vabatahtlikult nõus inimkatseteks oma kehatemperatuuri langetama 35 kraadini – kontollrühma ujujate kehatemperatuuri ei alandatud. Uuringu käigus testis teadusrühm külmas vees ujujaid 2016., 2017. ja 2018. aasta talvel ning tulemustest selgus, et madala kehatemperatuuriga inimestel tõusis RBM3-valgu hulk märkimisväärselt – samas ühelgi kontrollrühma ujujal selle valgu hulk kehas ei tõusnud.

Teadusrühma juht Giovanna Mallucci rääkis BBC-le, et sellest uuringust ei saa küll üheselt järeldada, et Alzheimeri tõve saab ravida talisuplust harrastades ja kehatemperatuuri langetades, küll aga tuleks jätkata uuringuid šokivalgu toime kinnitamiseks, et peatselt luua valku tekitav ravim, mis aitaks aeglustada või peatada ajutegevuse taandarengut.