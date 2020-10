UURING ⟩ Tuntud põletikuvastane ravim vähendas kriitilises seisus Covid-19 patsientide suremust

JAMA teadusajakirjas avaldatud uuringus ilmnes, et kui totsilizumabi manustati esimese kahe päeva jooksul pärast intensiivravi osakonda vastu võtmist, oli suremus 10 protsenti madalam kui patsientidel, kelle ravi ei hõlmanud totsilizumabi.

«Tosilizumabi on mitu aastat kasutatud tsütokiinide vabanemise sündroomina tuntud seisundi raviks, mida võib täheldada vähipatsientidel, kes saavad teatud tüüpi immunoteraapiat,» ütles uuringu vanemautor dr David E Leaf. «Covid-19 taustal on täheldatud, et suur osa haigestumusest ja suremusest võib tuleneda meie enda keha põletikulisest reaktsioonist viirusele.»