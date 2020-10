Uuringus ilmnes, mis võib aidata kodustes tingimustes koroonaviirust neutraliseerida

Teadlased ei väida, et suuvesi on «hõbekuul», mis annab viiruse eest kaitse. Samuti väärib märkimist, et Medical Virology teadusajakirjas avaldatud uuringus kasutati koroonaviirust nimega HCoV‐229e, mis on geneetiliselt sarnane SARS-CoV2-ga.