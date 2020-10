Ekspert: Covid-19 vaktsiiniuuringud ei näita mitut soovitud mõju tahku

Tellijale

Käimasolevad uuringud on mõeldud ainult selleks, et näidata, kas vaktsiinid takistavad nakatumist — ja enamik nakkusi on kerged infektsioonid, ütles dotsent Peter Doshi, Marylandi ülikooli farmaatsiainstituudi ravimiarenduse spetsialist ja BMJ meditsiiniajakirja toimetaja.

«Ükski praegu käimasolevatest uuringutest ei ole ette nähtud selliste tõsiste tagajärgede vähenemise tuvastamiseks nagu haiglasse sattumine, intensiivravi kasutamine või surm. Samuti ei uurita vaktsiine, et teha kindlaks, kas need võivad viiruse edasikandumise katkestada,» kirjutas Doshi BMJ teadusajakirjas.

«Haiglasse sattumine ja Covid-19 põhjustatud surmad on uuritavas populatsioonis lihtsalt liiga haruldased, et näidata statistiliselt olulisi erinevusi 30 000 inimesega uuringus. Sama kehtib ka vaktsiini võime kohta päästa elusid või takistada viirusülekannet: uuringud ei ole mõeldud selleks, et teada saada.»

3. faasi uuringud on Doshi sõnul «sündmuste juhitud» katsed, mis tähendab, et eesmärk on neid käimas hoida, kuni teatud hulk vabatahtlikke nakatub. Kui platseebot saanud inimeste hulgas esineb rohkem infektsioone, näitab see, et vaktsiinid hoidsid nakkuse ära.