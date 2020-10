Ekspert räägib, millised on levinud silmahaigused ja kuidas parandada nägemist

Tellijale

Nägemisele võivad halvasti mõjuda nii igapäevane töö arvuti taga, pärilikkus, haigused kui ka vananemine. Confido optomerist Hanna-Maria Vanaküla sõnul on parim viis silmadega seotud probleemide ärahoidmiseks regulaarne silmade kontroll.

Levinud silmahaigused

Üheks levinumaks silmahaiguseks on Vanaküla sõnul glaukoom ehk rohekae. «Rohekae on krooniline silmahaigus, mille teke on sageli seotud kõrgenenud silmarõhuga,» selgitab Vanaküla ja lisab, et varases staadiumis ei pruugi rohekae põhjustada kaebuseid.

Teine, peamiselt vananemisega seotud ja seetõttu eakate hulgas sagedane silmahaigus on katarakt ehk hallkae, mille tõttu hägustub silmalääts ja väheneb nägemisteravus. Hallkae kirurgiline ravi on optomeristi sõnul aga üks tõhusamaid operatsioone.

Lisaks rohe- ja hallkaele on väga levinud silmahaigusteks keratokoonus ja konjuktiviit. «Keratokoonuse ehk silma sarvkesta krooniline muutumise võib leida aset, kui kollageeniühendused sarvkesta kihtide vahel nõrgenevad või kaovad. Teisisõnu sarvkest õheneb ja nägemine halveneb,» selgitab Vanaküla. Kui hallkae on pigem eakamate haigus ja kergesti ravitav, siis keratokoonus leitakse sageli just noorukieas ning selle ravi on keeruline.

«Konjuktiviit ehk silmamuna eesmist osa ja silmalaugu seestpoolt katva sidekesta ehk konjuktiivi põletik on sageli esinev ja tavaliselt healoomulise kuluga kiiresti mööduv haigus,» ütleb Vanaküla. Sidekesta põletikku põhjustavad viirused, bakterid, allergia, silma sattunud keemilised ained, suits ja teised silmi ärritavad ained.

Viis põhjust prillide kandmiseks

Lisaks silmahaigustele võivad nägemist mõjutada ka kaasasündinud silmakuju, erinevad valgust kiirgavad seadmed või lihtsalt vananemine. Nende puhul aitab sobivate prillide kandmine.

Levinum prillikandmise põhjus on optomeristi sõnul lühinägevus ehk müoopia. «Valdavalt põhjustab seda horisontaalsuunas liialt pikk silm, mistõttu silmaläätse läbinud kujutis langeb võrkkesta ette ja muudab pildi uduseks. Taolise nägemise korrigeerimiseks kasutatakse miinus prilliklaase.»

Pluss klaasidega prille vajavad inimesed, kellel on silm on kas liiga lühike või pole silmalääts piisavalt kumer. Seesugust haigust nimetatakse hüperoopiaks. Silmaläätse läbinud kujutis on udune, sest tekib võrkkesta taha.

Silmaläätse ja läätse liigutavate lihaste vananemise tõttu tekib pärast 40. eluaastat vanaeanägemine ehk presbüoopia. «Esimene asi, mida inimene vanaeanägemise juures märkab, on «aina lühemaks jäävad käed» ning teravamaks nägemiseks viivad nad vaadeldava silmadest võimalikult kaugele,» räägib Vanaküla. Vanaeanägemine on hoogsalt süvenev ja seda saab korrigeerida pluss prilliklaasidega.

Prille on tarvis ka silma sarvkesta või läätse ebakorrapärasest kujust põhjustatud astigmatismi tõttu. Selle haiguse puhul langeb osa valguskiirtest nii võrkkesta ette kui ka taha. Tavaliselt on see kaasasündinud ja märkamatult enamik inimestel.

Prillide kandmiseks ei pea nägemine ilmtingimata halvenema. Mitmed arvutiga töötavad inimesed leiavad silmade väsimusele ja kuivusele leevendust LCD ja LED ekraanidelt kiirgavat sinist valgust blokeerivatest prillidest.

Terved silmad õige toitumise abil