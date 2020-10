Teadlased selgitasid, kuidas teatud vaktsiinikandidaadid võivad suurendada HIV-ga nakatumise riski

Üks nendest vaktsiinikandidaatidest läbis augustis teise faasi uuringu ja Venemaal ning Pakistanis on see läbimas kolmanda faasi uuringut, vahendab Live Science .

Vaktsiinid vajavad teatud tüüpi «sõidukit», et viia need vajalikesse kohtadesse. Seda nimetatakse vektoriks ja just see vaktsiini komponent tekitab muret.