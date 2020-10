Uuringus selgus, kui suur osa Eesti inimestest usaldaks apteekrit vaktsineerijana

Kehtiva seadusandluse kohaselt tohivad apteekides vaktsineerida vaid tervishoiuteenuse osutajad, näiteks meditsiiniõed, mitte aga apteekrid. «Usume, et kui vajaliku väljaõppe läbinud apteeker saaks tulevikus vaktsineerida, siis muutuks vaktsineermine Eestis kättesaadavamaks. Näiteks tänavu saab gripi vastu vaktsineerida kaheksas linnas ja kokku 30 apteegis kuue nädala jooksul. Seega saame vaktsineerimist pakkuda piiratud ajavahemikul, kuid tulevikus võiks seda teha terve gripihooaja vältel. Lisaks loodame, et järgmistel aastatel jätkub vaktsiini kõigile soovijatele. Inimeste tagasiside põhjal teame, et tegelik nõudlus apteegis vaktsineerimise järele on igal pool suur ning seda võimalust tuleks laiendada üle Eesti,» sõnas Apotheka teenuste juht Ly Rootslane.