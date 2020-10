Arst selgitab, milliseid haigusi põhjustab alkohol ja kas naised jäävad kiiremini purju

Tervise Arengu Instituudi andmetel tarvitab Eestis alkoholi umbes 83 protsenti täiskasvanutest. Neist kolmandik on liigtarvitajad, kelle seas on 60 000 alkoholisõltlast.

«Alkoholdehüdrogenaas on alkoholi lõhustav ensüüm. Erinevatel inimestel on selle ensüümi toime erinev. Naistel toodab maks alkoholi lõhustavat ensüümi vähem kui meestel. Naistel areneb seega maksakahjustus ka kiiremini. Naised ei jää mitte ainult kiiremini purju, vaid ka alkoholi mõju kestab neil kauem. Kuna naised on tavaliselt meestest väiksemad, on nende organismis rohkem rasva ja vähem vedelikku, mistõttu on joodud alkoholi kontsentratsioon naise organismis suurem,» selgitab dr Nedbalskaja. «Ei ole kindlat aega, mille jooksul tekib maksakahjustus. Tsirroos tekib kaheksa kuni kümne aastaga, kui inimene püsivalt alkoholi tarbib: näiteks iga päev vähemalt kuus ühikut puhast alkoholi.»