Belgia on üks enim teise koroonalaine all kannatavaid riike Euroopas. 11,5 miljoni elanikuga riigis on registreeritud 10 539 koroonasurma. Pildil kaitsevarustuses meditsiinitöötaja 22. oktoobril 2020 Liege ülikoolihaigla Covid-19 intensiivraviosakonnas.

FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP/Scanpix