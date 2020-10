Uuringutest ilmneb veel üks põhjus, miks on oluline teada infarkti tunnuseid

Teadusajakirjas JAMA Cardiology avaldatud soomlaste uuringus selgus, et 42 protsendil inimestest, kellel ei olnud eelnevalt diagnoositud südame-veresoonkonna haigusi, kuid kes surid ootamatult südame seiskumise tõttu, ilmnes lahangul varasemas elus aset leidnud «vaikse» infarkti märke. «Vaikne» infarkt tähendab, et esines infarkt ja inimene ei ole sellest ise teadlik.

Infarkt tekib siis, kui vereringe on blokeeritud, kuid südame seiskumine on tingitud probleemidest organi elektriliste impulssidega. Äkiline, ootamatu südametegevuse katkemine põhjustab nii hingamis- kui teadvusekaotust. Südame seiskumise üheks põhjuseks võib olla infarkt.

Pärast lahkamistulemuste ja kunagiste EKGde tulemuste analüüsimist selgus, et eelneva südamehaiguse diagnoosita 3122 inimesest esines 1322-l ehk 42,4 protsendil südame lihaskoe armistumist – see tähendab, et eelneva elu jooksul on läbi elatud infarkt, millest on paranetud.