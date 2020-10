Pereõe roll on kasvanud: iga tervisemurega enam arsti juurde ei jõua

«Mõnedel patsientidel on kinnistunud arusaam, et ainult arst saab neid aidata, kuid kui patsiendil on juba kord pereõega positiivne kogemus, siis tekib ka suurem usaldus pereõe vastu,» kinnitab Alamaa.

Õde Alamaa sõnul võiks õdede vastutusala olla veelgi suurem, kui see täna juba on. «Õde oskab hinnata, kas patsient on haige ja peab jääma koju, kuid töövõimetuslehe avamise luba pereõel veel ei ole,» toob Alamaa esile ühe õiguse, mis võiks õdesid usaldades perearstide koormust veelgi vähendada.

Juba praegu võib pereõde pidada orkestriks, sest tema tegevuste loetelu on mitu lehekülge pikk. Eelkõige on pereõdede igapäevaseks tööks patsientide nõustamine ja tervise hoidmine. «Paljudes perearstikeskustes on töö korraldatud selliselt, et esmane kontakt on pereõega. Nõustamine toimub nii telefoni teel kui otsekontaktina. Pereõde teeb esmase triaaži, kui tõsine on probleem ja kes on pädev patsiendi probleemiga tegelema,» kirjeldab Alamaa.