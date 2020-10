Professor räägib, miks veresooned ummistuvad

Veresoontehaigused on maailmas surmapõhjuste seas esikohal. Seepärast on nende ennetamine, varajane diagnostika ja kõrgetasemeline ravi üliolulised. Eestis on suremus veresoontehaigustesse kahanemas, kuid olukorda on vaja veelgi parandada, et jõuda maailma edukaimate riikidega samale tasemele.