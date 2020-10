Kuna asepresident on personaliülemaga sagedasti kohtunud, tuleb Valge Maja personali edaspidises töökorralduses järgida USA Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse väljaantud koroonaleviku takistamise suuniseid. Mike Pence, kes juhib Valge Maja koroonaviiruse töögruppi, jätkab aga presidendivalimiste kampaaniaga tavapäraste plaanide kohaselt, vahendab New York Times. See tekitab uusi küsimusi – kui tõsiselt võtab Valge Maja USA-s üle 224 000 inimese tapnud pandeemiaga seoses oma töötajaid ja kogu rahvast ohustavaid riske.