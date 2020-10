Uuring: kehaliselt aktiivne lasteaialaps on liikuvam ka koolis

Eesti lasteaia- ja koolilaste läbilõikeuuringute kohaselt on laste kehaline aktiivsus väike ja istuvale tegevusele kuluv aeg muudkui kasvab. See soodustab lapseeas rasvumist, mis halvendab füüsilist ja vaimset heaolu.

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi doktorant Kirkke Reisberg julgustab lasteaedu ja lapsevanemaid viima lapsi olenemata ilmast rohkem õue ja panema neid aktiivselt liikuma – mängima õuemänge, pallimänge, rattaga sõitma, jooksma, jalutama. See hoogustab lapse arengut ja tagab hea terviseseisundi.

Rahvusvaheliste soovituste kohaselt peavad lapsed olema iga päev vähemalt 60 minutit mõõdukal kuni suurel määral kehaliselt aktiivsed. «Lasteaia päevaplaanis tähendaks see umbes kaks korda õues käimist. Paljude lasteaedade ja ka lapsevanemate jaoks tuleb selleks ehk mugavustsoonist välja tulla, aga sellega kaasnevad lapse tervist parandavad hüved, näiteks hea toime luukoele,» tõdes Reisberg.

Uuring Tartu linna lastega

Kehalise aktiivsuse head mõju näitas ka sporditeadlaste uuring Tartu linna ja lähiümbruse 6–8-aastaste laste seas, kes läksid lasteaiast esimesse klassi. Uuringus osales 147 last. Teadlaste eesmärk oli välja selgitada, milline on seos kehalise aktiivsuse, kehakoostise ja kehalise võimekuse vahel ning kas ja kuidas mõjutab see lapse füüsist üleminekul lasteaiast kooli.