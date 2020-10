Terviseameti juht: koroonaviirus pole selline, et läheb varsti minema

«Koroonaviirus pole selline, et läheb varsti minema. Täna on vaja mõelda, kuidas temaga koos elada,» rääkis Lanno teisipäeval «Vikerhommikus».

ERR teatel selgitas Lanno, et tema sõnad vajadusest palgata terviseametisse täiendavalt 27 inimest on juba realiseerumas, kuna sotsiaalminister otsustas selleks oktoobris täiendavalt raha eraldada, millest peaks jätkuma 2021. aasta lõpuni.

Saatejuhtide küsimuse peale, kas ta ei usu siis koroonavaktsiini valmimist, vastas Lanno, et täna ei ole veel vaktsiini suhtes kindlust — teada on ainult tootjad, aga täpsem teave, kuidas vaktsiin toimima hakkab, on alles tulemas.