Suures uuringus ilmnes, kellel kaovad koroonaviiruse antikehad varem

Kuid uuringusse kaasatud teadlased hoiatasid, et inimeste pikaajalise antikehareaktsiooni kohta viirusele on veel palju teadmata.

«Me ei tea veel, kas see jätab need inimesed uuesti nakatumise ohtu viirusega, mis põhjustab Covid-19, kuid on hädavajalik, et kõik järgiksid juhiseid, et vähendada riski endale ja teistele,» ütles üks uuringu juhtivautoreid Helen Ward.