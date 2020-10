Tšehhi kõrge nakatumistaseme põhjuseks peetakse suvist reisimist

«Võimalik, et see tuleneb sellest, et suvel väga paljud tšehhid reisisid ringi ja valitsus ka toetas seda, üritades välja rääkida erinevaid erandeid, et tšehhid saaksid ilma testideta või ilma karantiinita sõita näiteks Horvaatiasse või Kreekasse või mujale,» rääkis Eesti saatkonna lauaülem-konsul Prahas Katre Sai ERR-ile. Ta lisas, et tõenäoliselt toodi viirus kaasa välisreisidelt ning kui algas kool ja paljudel lõppesid puhkused, siis septembrist hakkas viirus ka riigisiseselt hoogsamalt levima.