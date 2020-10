Surmajärgsest elundite loovutamisest keeldujaid on palju

Et elundidoonorluse ja -siirdamise süsteem saaks riigis edukalt toimida, on võtmeküsimuseks elanikkonna teadlikkus, nentis Pall.

Eelmisel aastal tegi Eesti rakendusuuringute keskus Centar vastava küsitluse, kus osales 1030 inimest ning uuringu tulemused näitasid, et elanikkonna teadlikkus elundite surmajärgse loovutamisega seonduvast on kasin. Enamik eestimaalasi ei tea Palli sõnul, kuidas lahkunu elupuhuse tahte väljaselgitamine toimub ja milline on selle juures lähedaste roll. «Rahva seas levib palju valeinformatsiooni ja müüte,» tõdes Pall.