Ülemiste hingamisteede viirushaiguseid on sel sügisel tavapärasest vähem

«Ilmselt on koroonameetmed ehk siis distantsi hoidmine, eraldumine, kätepesu ja maski kandmine ikkagi ära hoidnud väga suure hulga erinevaid ülemiste hingamisteede viirusnakkusi,» rääkis perearst Le Vallikivi « Aktuaalsele kaamerale » ja lisas, et perearsti poole pöördutakse praegu sagedamini piirangutest tulenevate vaimse tervise probleemidega.

Tänavu pole Eestis siiani veel keegi grippi jäänud ning nii dr Vallikivi kui ka terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp ütlesid, et ka varasematel aastatel pole oktoobri lõpus gripihooaeg veel kätte jõudnud. Praegu võib vaid oletada, et seekord jääb grippi vähem inimesi, kuna näha on, et ka lõunapoolkeral oli haigestumus oluliselt väiksem võrreldes eelnevate gripihooaegadega.