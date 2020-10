OTSEÜLEKANNE ⟩ Professor räägib, miks veresooned ummistuvad

Jaak Kalsi sõnul esineb veresoontekirurgia patsientidel väga tihti tõsiseid südame- ja veresoonkonna ning jäsemete tüsistusi. «Nende vältimiseks on kirurgia kõrval hädavajalikud jätkusuutlik ja motiveeritud teadlaskond ning kvaliteetsed teadusuuringud leidmaks uusi haigusmarkereid ja ravi sihtmärke,» selgitas ta.

Veresoontehaigused on maailmas surmapõhjuste seas esikohal. Veresoontehaiguste käsitluse tulemuslikkusest sõltub nii patsientide ellujäämine kui ka nende elukvaliteet ning seepärast on uute teaduspõhiste diagnostika- ja ravivõtete väljatöötamine ja kasutuselevõtt kriitilise väärtusega.

Eestis on suremus veresoontehaigustesse kahanemas, kuid olukorda on vaja veelgi parandada, et jõuda maailma edukaimate riikidega samale tasemele.