Neuroteadlane Jaan Aru selgitab, miks osa inimesi ei ärka üles äratuskella helina peale

Põhjus seisneb selles, et aju õpib kogu aeg, mis keskkonnas toimub ning äratuskella helinaga võib aju ära harjuda, vahendab Novaator. «Ta oskab seda ennustada ja kui aju oskab ennustada äratuskella helinat, suudab ta seda alla suruda või pehmendada. Aga koputus uksel, seda iga hommik ei juhtu – see on hoopis tugevam signaal ajule, see on midagi uut ja seetõttu ärkab aju koputuse peale üles,» selgitas Aru.