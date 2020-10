Kooliõed jagavad kogemusi: ta palus plaastrit haavale, mis ei meenutanud millegagi kassikriimustust

Peavalu, kõhuvalu, väsimus, paha olla – kõik need sümptomid võivad olla seotud vaimse tervisega. Kui õpilane tuleb mõne sellise kaebusega, uurib kooliõde lapse läbivaatamise kõrval ka tausta. Kas ta on söönud, öösel korralikult välja puhanud, kuidas tal õppimine läheb? Alati polegi haigus tõsine, näiteks selgub, et kehv enesetunne on tingitud vähesest magamisest ja ühekülgsest toidulauast. Peavalusid põhjustab ka liigne nutiseadmete tarbimine. «Mõnikord oleme oma töös aga silmitsi olukordadega, kus tuleb kiiresti reageerida,» kinnitab SA Tallinna Koolitervishoid kooliõde Merike Ottmann.

Haavad käsivarrel

Ta räägib ühe aastatetaguse loo. Tuli vastuvõtule tüdruk, kes kaebas peavalu ning roidumustunde üle. Vererõhku mõõtma hakates avastas kooliõde tütarlapse käe sisekülgedel värsked lõikumishaavad. «Neiu oli enda sõnul avastanud, et enesevigastamine aitab tal eluga toime tulla. Ta tunnistas mulle, et see aitab tal rahutust ja sisemist vihkamist leevendada,» jutustab Merike Ottmann, kes jäi õpilasega suheldes rahulikuks ja toetavaks. Õnneks oli selle juhtumi puhul võimalik kaasata koostööle tüdruku pere ja panna ühiselt paika edasine plaan. «Muidugi ei saabunud lahendus üleöö, neiu ootas oma vastuvõtuaega spetsialistile kaks kuud,» tõdeb kooliõde tõika, et vaimse tervise abi juurde juhatavad pikad järjekorrad. «Samas soovis neiu mind koolist endale usaldusisikuks, kuna tundis kergendust ja turvatunnet, kui sai pingele vastavalt muresid jagada. Ta vajas palju kuulamist. Olin tema jaoks lihtsalt olemas.»

Ka siis, kui tüdrukuga tegeles juba erialaspetsialist, jäi ta aeg-ajalt kooliõe kabinetist läbi käima. Kokkuvõttes läks kõik siiski hästi – varem koolist palju puudunud tüdruk lõpetas klassi ja lõpuaktuse eel tuli ta koos perega Merike Ottmanni eraldi tänama. «Neiu suutis enesevigastamise lõpetada ning oma tunnete ning keha üle kontrolli saavutada. Vanemad avastasid, et tütrel on suur loominguline potentsiaal ja ta jätkas õpinguid humanitaarvaldkonnas,» rõõmustab kooliõde. See juhtum näitab Ottmanni kinnitusel, kuivõrd oluline lüli on kooli tervishoiutöötaja. Nagu antud näite puhul, kus raskustes noor sai esimese abi just kooliõe kabinetist.

Kass tegi!

Enesevigastamine on tõsine hoiatus, kuid ruttu murele jaole saades ei pruugi sellest saada käitumismustrit. Kooliõde Kristina Saar jagab lugu ühest õpilasest, kelle nime ja sugu ta ei avalda. «Minu kabinetti astus õpilane, kes palus plaastrit – käsi olevat katki, sest ta astus kogemata kassi saba peale ja loom kriimustas. Ma ei näidanud kuidagi välja, et lugu kõlas minu jaoks kahtlaselt. Küsisin kassi kohta, et kas ta ongi kuri ja milline ta välja nägi. Puhastasin ja plaasterdasin haava ning lasin lapse minema, aga palusin järgmisel päeval tulla tagasi kriimustust näitama.»