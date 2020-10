Värske edetabel kinnitab Tartu Ülikooli arstiteaduse maailmataset

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaani Anti Kalda sõnul on positsioon edetabelis tunnustus kõigile meditsiinivaldkonna erialasid arendavatele inimestele. «Edetabeli kohast tähtsamad ongi meie inimesed, seega tänan kõiki, kes igapäevaselt töötavad valdkonna ja õppekavade arendamise nimel ning on endale ehk teadvustama viinud Tartu Ülikooli meditsiini ja terviseteaduste maailmas üha kõrgemale tasemele,» sõnas õppeprodekaan.

Kalda hinnangul kinnitab kõrge koht, et valdkond on õppekavasid arendades õigel teel: «See näitab, et suudame aina muutuvas meditsiinis ja terviseteadustes oma õpet piisavalt kiiresti ja kvaliteetselt nüüdisajastada. Edu taga on kindlasti ka muid tegureid, sh rahvusvaheline nähtavus kõrgetasemeliste teadusartiklite publitseerimisel, välisõppejõudude kaasamine, teadlaste osalus suurtes teadusprojektides ja koostöövõrgustikes ning unustada ei tohiks ka ingliskeelset arstiteaduse õppekava panust valdkonna rahvusvahelistumisesse.»