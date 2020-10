Arenguseire keskus: rahastuskriis tervishoius jõuab kätte viie aasta jooksul

Arenguseire keskuse ekspert Magnus Piiritsa sõnul on vananevas ühiskonnas tervishoiukulude suurenemine paratamatus. «Samas aitaks kulude pidevat kasvu pidurdada tervisekäitumise parandamine. Oleme Euroopa Liidus kolmandal kohal rasvumise poolest — iga viies Eesti inimene on ülekaaluline. Suurimaks probleemiks on tõusnud toitumisega seotud riskid,» selgitas Piirits. Ta lisas, et pooled surmad Eestis on tingitud just riskikäitumisest.