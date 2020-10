Popov koroonarekordist: olukord on ärev, aga kontrolli all

Epidemioloogid on Popovi sõnul kinnitanud, et kõik kolded, mis on hetkel olemas, on kontrollitavad ja kontaktid jälgitavad. «Inimesed on täna natukene, võib öelda, harjunud sellega, et elu oli üsna rahulik suvel ja tõepoolest, haiglaravi vajas suhteliselt vähe inimesi ja inimesed praegu käitusid mitte päris nii nagu seda sooviksime,» rääkis Popov ERR-ile. Viiruse leviku vältimiseks soovitab ta kasutada avalikus kohas maske nii palju kui võimalik, eriti nendes regioonides, kus nakatumismäär on kõrge – see on Harjumaa, Tallinn, Raplamaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa.