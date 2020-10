Kas Covid-19 haigetele jätkub Eestis hingamisaparaate?

Oktoobrikuu keskpaiga seisuga oli terviseameti andmetel haiglavõrgus kokku 250 hingamisaparaati, millest on pidevas kasutuses 80 protsenti, vahendab ERR. Seega on vabu aparaate haiglates, mida näiteks juhitaval hingamisel vajava Covid-19 patsiendi jaoks kasutada, 49. Kui lisada erasektori võimekus ja kaitseväe varud, on vabu aparaate oktoobrikuu seisuga kogu riigis kokku veidi üle saja.