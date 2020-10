Ekspert selgitab, mis on paljude Eesti inimeste unetuse taga

«Kõik inimesed kogevad ilmselt mingis eluetapis kasvõi lühiaegselt ärevust ja unetust. Paljudel inimestel on just ärevus või unetus see – või nende kahe kombinatsioon –, mis kogunisti enamik ajast kimbutab. Ärevuse ja unetuse vahel on seosed ning nende murede korral on võimalik end aidata,» ütles Tartu ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliiniku arst-resident Magda Kõljalg.