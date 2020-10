Terviseamet: viiruse leviku pidurdamine on igaühe vastutus

Kui on kahtlust koroonapositiivse inimesega kokku puutumisest rohkem kui 15 minuti jooksul, siis tuleb koroonatest teha esimesel võimalusel. Viimasel ajal on suurenenud haigustunnusteta viirusekandjate arv. Samuti on kasvanud positiivsete testide osakaal ööpäevaga tehtud testide hulgas, mis viitab viiruse varjatud leviku ohule. Seetõttu kutsus terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ERR-ile antud intervjuus üles ka kergete haigusnähtude korral kõiki inimesi koroonatesti tegema.