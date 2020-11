Zoomi buum: koroonaaeg suurendas hüppeliselt huvi ilukirurgia vastu

«Inimeste huvi plastikakirurgia vastu on plahvatuslikult selle koroonaviirusest tingitud elumuutusega suurenenud,» sõnas ilukirurg Peep Pree saates «Hommik Anuga» ja lisas, et põhjusi selleks on mitmeid. «Meil jääb raha üle, kuna me ei saa enam perega reisida, ei saa kulutada raha, mida me muidu kulutaksime iseenda heaks reisides, sõpradega head veini juues, mida iganes,» rääkis Pree. Lisaks tõi ta välja asjaolu, et kuna paljud inimesed töötavad kodust, siis ei pea õmbluseid ja operatsioonide tagajärjel tekkinud verevalumeid varjama ning saab rahus paraneda.