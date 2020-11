Popov koroonaviiruse leviku ohjeldamisest: kõik on veel meie endi käes

«Me täna peame rääkima ennetusmeetmetest. Ja oleks väga rumal, kui Eesti praeguses olukorras, kus tegelikult nakatumismäär on üks madalamaid Euroopas, ei kasutaks võimalust, et me praegu laseksime oma šansi käest ära,» rääkis Popov «Aktuaalsele kaamerale».