Terviseamet keskendub laustestimise asemel teisele plaanile

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul kasutab Slovakkia antigeeni kiirteste, mis on oluliselt lihtsam ja kiirem kui Eestis kasutusel olev PCR-meetod, ent ka nende usaldusväärsus on märksa väiksem ehk see võib anda nii valenegatiivseid kui ka valepositiivseid tulemusi.

Härma tõdes, et siiski on ka kiirtestide kvaliteet tasapisi tõusmas, mistõttu ei saanud ta välistada, et juba mõne kuu pärast võetakse need Euroopas kasutusele — praegu see aga Eestis plaanis ei ole.