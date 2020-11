Gripivaktsiin on otsas – kuidas seda veel saada?

«Tõesti, saame kinnitada, et tänavune gripivaktsiin on apteekidest otsas,» nendib ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarap. «Kõik vaktsiinid, mis on eri andmetel veel riigis saadaval, on nimeliselt eelbroneeritud, st vaktsineerimise aeg on kokku lepitud,» lisab ta.