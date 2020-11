Lutsar: Eestis ei ole üleüldine koroonatestimine mõistlik

«Eks igaüks peab tundma oma riigi detaile, aga mulle ei tundu, et kõigi testimine oleks väga mõttekas rahakasutamine,» rääkis Lutsar «Terevisioonis». Ta lisas, et pooldab pigem suunatud testimist, kus testitakse neid elanikkonna rühmasid, kus on oodata positiivseid testitulemusi.

«Küll on aga mõttekas jätkata seireuuringuid, mida me oleme ka kevadest saadik teinud,» ütles professor ning avaldas lootust, et järgmine seireuuringute laine saab ka peagi rahastusotsuse ja sellega saab pihta hakata.