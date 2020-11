Uus uuring tõi välja seose aspiriini ja Covid-19 kulu vahel

Aspiriini kasutatakse laialdaselt südame-veresoonkonnahaiguste sekundaarseks ennetuseks. Tõestatud on, et Covid-19 raskes seisus haigetel on suurenenud trombide tekke oht, ummistuvad ka kopsude väikesed veresooned ja kujuneb hapnikupuudus veres, kopsude kunstliku ventilatsioon vajadus, kirjutab Eesti Arst.