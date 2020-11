Tööandjad ja riik leppisid kokku haiguspäevade hüvitamise uue korra

«Tööandjate kanda jääb 2. kuni 5. päev ja kehtestame selle muudatuse ajutiselt kaheks aastaks, et oleks kaetud nii koroonaperiood kui ka loodetavasti pärast seda natuke rahulikumad ajad,» rääkis tööandjate keskliidu juht Arto Aas ERR-ile. «Ja see kaks aastat on piisav aeg, et hinnata mõjusid nii tööandjatele, inimestele kui ka haigekassale.»