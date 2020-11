Uuring: Eesti lapsed ei saa toidust piisavalt vitamiine ega mineraalaineid

«Mikrotoitainete defitsiit tuvastatakse sageli alles hilises staadiumis ning pikas perspektiivis võib see põhjustada mitmeid püsivaid tervisekahjustusi,» räägib temaatilise magistritöö autor Sille Pihlak . Kuna tasakaalustamata toitumine mõjutab enim lapsi, on mikrotoitainete saadavus just lastel eriti oluline.

Analüüsist selgus D-vitamiini saadavuse probleem. Vaid ligi 2% lastest said seda toidust piisavalt. Pooled lapsed said soovituslikust tarbimiskogusest vähem B 1 -, B 2 - ja E-vitamiini ning rauda. Sage oli ka kaltsiumi, tsingi ja joodi soovituslikust väiksem saadavus toidust.

Uuring näitas, et ülekaalulistel lastel on mikrotoitainete puudus organismis pigem väiksem kui normaalkaalulistel. «Ülekaalulised või rasvunud lapsed võivad saada normaalkaalulistest lastest rohkem mikrotoitaineid seetõttu, et toidukogused on erinevad,» ütles Pihlak. Ta lisas, et kuigi ülekaalulised lapsed saavad toidust mikrotoitaineid mõnevõrra rohkem, võib neil ikkagi esineda nende puudus mikrotoitainete imendumisprobleemide tõttu.