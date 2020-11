OTSEÜLEKANNE ⟩ Neuroloog selgitab, miks tekib insult ja haigestuvad ka noored

Insult on sage neuroloogiline haigus, mis on kogu maailmas tuntud kui oluline surma ja puude põhjustaja. Praeguste prognooside kohaselt kasvab insuldijuhtude arv Euroopas rahvastiku vananemise tõttu 2035. aastaks keskmiselt 34 protsenti.

Tartu ülikooli kliinilise neuroloogia professori Janika Kõrva sõnul on viimaste kümnendite ja eeskätt viimaste aastate kliinilised teadusuuringud toonud meile teadmised selle kohta, et insult on ennetatav ja ravitav. Insuldi korral on väga tähtis kiire tegutsemine, sest sellest oleneb aju närvirakkude säilimine. «Samas ei ole tõenduspõhiste ravimeetodite juurutamine igapäevapraktikasse olnud ladus, mistõttu nõuab see tervishoiutöötajate ja riigiasutuste ühiseid jõupingutusi,» selgitas Kõrv.

Insulti haigestutakse peamiselt elukaare teises pooles, kuid ligi veerand kõikidest insuldijuhtudest tabab alla 50-aastaseid. Tänu paremale ennetusele on üldine insuldihaigestumus vähenenud, aga viimaste aastakümnete jooksul on täheldatud selle kasvu just nooremates vanuserühmades. Sageli jääb noorte täiskasvanute insuldi põhjus hoolimata laiaulatuslikest uuringutest ebaselgeks.

Inauguratsiooniloengul annab professor Janika Kõrv ülevaate insuldi epidemioloogiliste näitajate trendidest, insuldi põhjustest ja hilistulemust määravatest teguritest ning insuldikäsitluse arengust.