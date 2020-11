Valmib esimene terviklik ülevaade Eesti elanike vaimsest tervisest

«Vaimne ja füüsiline tervis on omavahel tihedalt seotud. Kui füüsilise tervise kohta on Eestis palju uuritud, siis seni puudusid põhjalikud uuringud vaimse tervise kohta. Omades ülevaadet olukorrast, on riigil võimalik edaspidi ka luua vajalikke tugiteenuseid ja pöörata rohkem tähelepanu vaimse tervisega seotud murede ennetamisele,» selgitas uuringukonsortsiumi juht Kenn Konstabel.