Kadai: piirangute seadmine oli juba kevadel konfliktikoht

Endine terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai ütles, et teatud piirangud on kasvanud koroonanumbrite valguses asjakohased, aga need tuleks sihtida sinna, kus on kõige suurem probleem ja risk haiglaravi vajavate inimeste arvu kasvule, vahendab ERR.