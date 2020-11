Statistikaamet: iga viies Põhja- ja Kirde-Eesti elanik ei saanud soovitud eriarstiabi

Vanusegrupiti on arstiabi kõige paremini kättesaadav 16–24-aastaste noorte hulgas, kõige enam on sellega probleeme 55–64-aastastel. Vajalikust hambaarstiabist jäävad teistest enam ilma töötud ja mittetöötavad inimesed, eriarstiabist aga pensionärid. Arstiabi jääb kättesaamatuks pikkade ootejärjekordade tõttu, hambaarstiabi ka majanduslikel põhjustel.

16-aastastest ja vanematest peab oma tervist väga heaks või heaks 59,4%, ei heaks ega halvaks 29,2% ning halvaks või väga halvaks 11,4%. «Oma tervist peetakse üha paremaks. Kõige madalam on see hinnang jätkuvalt Kirde-Eesti inimestel, ehkki aastaga on just seal võrreldes teiste piirkondadega toimunud kõige suurem muutus paremuse poole,» lisab Müürsoo.