Mägi-Karabahhi konfliktipiirkonna elanikud seisavad silmitsi külmumisohuga

Eesti punane rist kogub annetusi piirkonna elanikele, et toetada neid toidu, esmatarbekaupade, hügieenivahendite jm hädavajalikuga.

Septembri lõpus ägenenud relvakonflikti tõttu on piirkonnas palju inimohvreid ja vigastatuid, hävinud on hulk ehitisi ja elutähtsaid varustusvõrke. Lähikuudel vajavad abi kümned tuhanded inimesed.

«Sajad kodud, haiglad ja koolid on purunenud. Kannatada on saanud teed, elektri-, gaasi- ja sidevõrgud ning lõhkemata laskemoon ohustab tsiviilelanikke. Paljud pered on sunnitud veetma päevi ja öid kütmata keldrites,» andis rahvusvaheline Punase risti komitee olukorrast ülevaate. Lisaks lahingutegevusele seisavad elanikud silmitsi koroonaviiruse levikuga.